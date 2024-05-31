İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşmasında ara karar açıklandı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşmasında ara karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı duruşmada ara karar verildi. Mahkeme yeniden bilirkişi raporu isterken, duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi.

31.05.2024 20:39
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İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşmasında ara karar açıkladı, yeniden bilirkişi raporu istendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı duruşmada ara karar verildi. Mahkeme yeniden bilirkişi raporu isterken, duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir ihalede usulsüz yapıldığı iddiasıyla aralarında İmamoğlu ve 6 çalışanının olduğu kişiler hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla dava açılmıştı. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yeni duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada İmamoğlu avukatları ile davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı. Duruşmayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece CHP İlçe Başkanı Halis Çiçekçi ile bazı partililer takip etti.

Yeniden bilirkişi raporu talep edildi

Cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu söyleyerek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti. Duruşmada hakim ara kararı açıkladı. 3 kişilik bilirkişi grubundan yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşmasında ara karar açıklandı - Son Dakika

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