İmamoğlu'nun Kitabına El Konuldu - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Kitabına El Konuldu

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İstanbul Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun kitabına el koyarak dağıtımını yasakladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun "Millet Şahidimdir" isimli kitabının basılmış ve basılmakta olan nüshalarına el konulmasına, dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun yazarı olduğu "Millet Şahidimdir" isimli kitabın basılmış ve basılmakta olan nüshalarına el konulmasına, dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklanmasına karar verildi. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Ağustos 2026 tarihli kararıyla, yayım merkezi Beyoğlu'nda bulunan kitabın tamamı hakkında 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 ve 25/2 maddeleri uyarınca el koyma, dağıtım ve satış yasağı uygulanmasına hükmedildi. Hakimlik kararının yayınevi ile matbaa yetkililerine ayrı ayrı tebliğ edilmesi yönünde talimat verildi. Bu kapsamda Kırmızı Kedi Yayınevi şirket yetkilisine hakimlik kararının bir sureti verilerek tebliğ edildi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu'nun Kitabına El Konuldu - Son Dakika

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