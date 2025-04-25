İmamoğlu'nun Korumaları Güvenlik Kameralarını Kapattı

İmamoğlu'nun korumaları, kritik toplantı öncesi güvenlik kameraları bantla kapatmış

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, yakın korumaların görüşme yapılacak otel içindeki alanları gören güvenlik kameraları siyah bantla kapattığı görüntüler ortaya çıktı

Kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, yakın korumaların görüşme yapılacak otel içindeki alanları gören güvenlik kameraları siyah bantla kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ederken, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" da dahil birçok suçtan yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı.

Söz konusu soruşturma dosyasına giren yeni deliller ve görüntülerde, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşup görüşmesinden yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor.