İmamoğlu'nun Yolsuzluk Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Yolsuzluk Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İmamoğlu, Sarıyer'deki kamulaştırma işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu ve yolsuzluk iddialarını reddetti.

23.03.2025 02:42
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İmamoğlu'na ifadesinde, Sarıyer'deki 624 ada 175 parsel soruldu. Yanıt olarak, "Kamulaştırma ile ilgili tamamen belediyenin bölgeyi yeşil alan olarak halkın huzuruna sunması için yapılmış bir çalışmadır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık 2 buçuk saat savcılık işlemleri süren İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

"Fotoğraflarda olan kişilerle ilişkilerim bellidir ve tespitlidir"

Kimlik tespitinde aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu belirten İmamoğlu, ifadesinde ise kendisine gösterilen bazı fotoğraflara ilişkin, " Türkiye'de en fazla gündemde olan kişilerden biri olduğunu belirterek, "Hayatım halkın arasında geçiyor ve insanlarla ilgili en fazla güvendiğim şey bir kere gördüğüm insanları tanımak ve hatırlamak üzerinedir. Fotoğraflarda olan kişilerle ilişkilerim bellidir ve tespitlidir. Diğerleriyle ilgili tanımadığım insanları gözümle hatırladığım kadarıyla ifade ederek tanımaya çalışacak çaba içerisinde olacak bir kişi değilim" dedi.

Sarıyer'deki 624 ada 175 parsel soruldu

İmamoğlu, kendisine sorulan Sarıyer'deki 624 ada 175 parselde yer alan yere ilişkin ifadesinde, "Kamulaştırma ile ilgili tamamen belediyenin bölgeyi yeşil alan olarak halkın huzuruna sunması için yapılmış bir çalışmadır. Belediye olarak binlerce kamulaştırma işlemi yapılmıştır. Bu da onlardan sadece bir tanesidir" şeklinde konuştu.

"Allah'ın verdiği ömür kadar mücadeleme hukuki zeminde sonuna kadar arayacağıma yemin ettim"

İmamoğlu ifadesinde, Emrah Bağdatlı, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal, Fatih Keleş gibi şahısların malvarlığı ile ilgili artışlarla bir bilgisini olmadığını söyleyerek, "Kendi ticari hayatlarıdır. Hayatım ile ilgili hususun hiçbir gizliliği olmamıştır. 3 nesildir ticaretin içinde olan bir insan ve dünyanın en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı olarak kamuda hesap sormanın ve hesap vermenin çoklu yöntemleri var iken gözaltına alınarak Ramazan ayında kul hakkı yenmesi benim ve milletimin çok ağrına gitmiştir. Doğru yöntemi tercih etmeyip namusuma, haysiyetime leke getirecek uygulamaları yapanların, raporları düzenleyenlerin Allah'ın verdiği ömür kadar mücadeleme hukuki zeminde sonuna kadar arayacağıma yemin ettim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun Yolsuzluk Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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