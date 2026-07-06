İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluklarının devamını istedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı siyasal ve askeri casusluk... - Son Dakika
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