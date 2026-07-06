İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı siyasal ve askeri casusluk... - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı siyasal ve askeri casusluk...

06.07.2026 11:42
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında cumhuriyet savcısı, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutukluluklarının devamını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluklarının devamını istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcısı, Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün, Tutuklama, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı siyasal ve askeri casusluk... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı siyasal ve askeri casusluk... - Son Dakika
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