İmamoğlu ve 91 Şüpheli, Terör ve Yolsuzluk Soruşturmaları Nedeniyle Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında adliyeye sevk edilen İmamoğlu ile birlikte 91 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri ile Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 91 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri başladı. - İSTANBUL