İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'siyasal casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın 'siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL
