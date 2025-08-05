Imran Khan'ın Destekçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Imran Khan'ın Destekçilerine Polis Müdahalesi

05.08.2025 18:09
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Pakistan'da Imran Khan'ın destekçilerine yönelik protestolarda polis müdahale etti, 300 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'da birçok kentte sokağa inen eski Başbakan Imran Khan'ın destekçilerine polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 300 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'da tutuklu olan eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri başta Lahor olmak üzere birçok kentte sokağa indi. Göstericiler, Khan'ın serbest bırakılmasını talep ederek, ellerinde Khan'ın fotoğrafları ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisine ait flamalar ile yürüyüşler düzenledi. Khan'ın 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmesinin yıldönümünde düzenlenen protestolarda göstericiler, sık sık "Khan'ı serbest bırakın" sloganı attı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ederken, çıkan olaylarda aralarında siyasi isimlerinde bulunduğu 300 kişi gözaltına alındı.

Khan'a yolsuzluktan 14 yıl hapis

Pakistan'da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi ise, geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan hakkında devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat kararı vermişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Khan hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.

Khan, en son ocak ayında hakkındaki yolsuzluk davasında 14 yıl, eşi Büşra Khan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın açıklanmasının ardından Büşra Khan gözaltına alınmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Imran Khan'ın Destekçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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