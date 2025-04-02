İmranlı'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
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İmranlı'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı

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Sivas İmranlı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

02.04.2025 07:44
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Yoldan çıkan otobüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 25 yaralı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-200 Karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. Yalova'dan Erzincan istikametine seyir halinde olan E.C yönetimindeki 24 EE O62 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 30 kişi bulunan otobüste 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar İmranlı, Zara ve Hafik ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmranlı'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

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