Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İnan Güney'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Güney'in 2 ayrı suçtan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamenin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin dava ile birleştirilmesi talep edildi. - İSTANBUL