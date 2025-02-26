Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda

Geniş Video İzle

İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için açılan davada ünlü isim akli melekelerinin tespiti için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 2.5 saat kaldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

26.02.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı İnan Kıraç'ın, 2024'ün Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istedi. İpek Kıraç evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Mahkeme bunun üzerine, 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

AVUKATI EŞLİĞİNDE GELDİ

5 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'nda bulunması için tarih verilen Kıraç mahkemeye mazeret dilekçesi sundu. Bunun üzerine mahkeme İnan Kıraç'ın 26 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na gitmesine karar verdi. Kıraç sabah saatlerinde avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.

2.5 SAAT İÇERİDE KALDI

Aracıyla kuruma gelen Kıraç yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı. Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu\'nda
Kaynak: DHA

Anadolu Adliyesi, Adli Tıp Kurumu, İpek Kıraç, İnan Kıraç, İstanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Magazin, 3-sayfa, Aralık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User:
    evlendiği kadın sanki faydalansa kıyamet kopar 0 1 Yanıtla
  • Zekai Karaca:
    Para neler yaptırıyor insanlara vay be 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:15 İlçeyi karıştıran olay 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
20:19 Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi Kıskıvrak yakalandılar Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
19:59 Kardan geline karda düğün ve takı töreni Kardan geline karda düğün ve takı töreni
19:50 Fatih Terim’in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed’i 2-1 yendi Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:42 Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
19:30 Konya’da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 15:29:17. #1.11#
SON DAKİKA: Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.