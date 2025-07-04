İnan Kıraç'ın Evliliği İçin Davaya Erteleme

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz tarihine ertelendi.

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Önceki celsede mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.

Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi. - İSTANBUL