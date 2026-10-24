İnci Akü, Manisa'daki tesis yangınında can kaybı yaşanmadığını açıkladı - Son Dakika
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İnci Akü, Manisa'daki tesis yangınında can kaybı yaşanmadığını açıkladı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki İnci Akü Starter-1 üretim tesisinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve tesisin sınırlı bir bölümünde kaldı. Şirket, çalışanların güvenli şekilde tahliye edildiğini ve olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Manisa'da İnci Akü Starter-1 üretim tesisinde çıkan yangınla ilgili şirketten yapılan açıklamada, yangının tesisin sınırlı bir bölümünde kaldığı, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İnci Akü Starter-1 üretim tesisinde çıkan yangınla ilgili şirket tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının fark edilmesinin ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve çalışanların güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi. Yangının büyümeden kontrol altına alındığı ve tesisin sınırlı bir bölümünde kaldığı ifade edildi. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, müdahale sürecinde destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi. İnci Akü açıklamasında, başta Manisa Valiliği olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
Yunusemreİnci Akü3. SayfaEkonomiManisaGüncelSon Dakika

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