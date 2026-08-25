İncir Hırsızı Suçüstü Yakalandı
Aydın'da incir bahçesinden hırsızlık yapan Y. D., jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerbeyli Mahallesi'nde ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik incir bahçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Ü. A. (46) isimli şahsa ait incir bahçesinde Y. D. (25) isimli şahsın hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şahıs 30 kg kuru incir ile suçüstü yakalandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bilgilendirilerek gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen 30 kg incir bahçe sahibine teslim edildi.
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