3 katlı ev alevlere teslim oldu
KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, İnebolu ilçesi Aktaş köyü Küme Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Mahmutoğlu isimli vatandaşa ait 3 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüye
n yangın evi sardı. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Bacadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnebolu'da 3 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir parkta oturan 16 yaşındaki genç, ismi henüz belirlenemeyen bir zanlı tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. İddialara göre, olayın sebebi kız meselesi yüzünden çıkan husumet.
Bolu'da eşiyle tartışan ve annesinin evine sığınan kadın, damadı vurmak isteyen dayısının tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, malzemeleri çalan ve sattığı tespit edilen zanlı tutuklandı. Zanlının 26 suç kaydı bulunmaktadır.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle ensesinden vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir lise çıkışında çıkan bıçaklı kavgada, yabancı uyruklu öğrenciler arasında çıkan tartışma sonucunda bir öğrenci iki yerinden bıçaklandı ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?