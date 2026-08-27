İnebolu'da Dereye Yuvarlanan Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnebolu'da Dereye Yuvarlanan Vatandaş Hayatını Kaybetti

İnebolu\'da Dereye Yuvarlanan Vatandaş Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yürürken dengesini kaybeden Bekir Bozokbeyi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ailesiyle birlikte çıktığı Karadeniz turu sırasında dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlanan 58 yaşındaki Bekir Bozokbeyi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

DERE YATAĞINA YUVARLANDI

Olay, dün akşam saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı Yunus köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, memleketi Aydın'dan ailesiyle birlikte Karadeniz turuna katılan Bekir Bozokbeyi, yol kenarında yürüdüğü sırada aniden dengesini kaybetti. Yol kenarındaki dere yatağına yuvarlanan Bozokbeyi'ni gören yakınları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Bozokbeyi'ne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bekir Bozokbeyi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TATİL FELAKETLE BİTTİ

Ailesiyle birlikte çıktığı tatilin acı bir felaketle son bulduğu öğrenilen Bozokbeyi'nin vefatı yakınlarını yasa boğdu. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, İnebolu, İnebolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnebolu'da Dereye Yuvarlanan Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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