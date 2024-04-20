Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sonrası ormanlık alanda enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda fırtınanın etkisiyle enerji nakil hatlarından sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › İnebolu'da fırtına sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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