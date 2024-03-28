Kastamonu\'da motosiklet kazası: Rusya uyruklu şahıs ağır yaralandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler maaş alamadıklarını belirterek eylem yaptı

Rosatom Enerji Şirketi tarafından Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan taşeron firmanın işçileri, maaşlarının ödenmediğini belirterek eylem yaptı. İşçiler, bugün de eylemlerine devam ederek firma yetkililerinin olduğu bazı araçları taşladı.