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Kastamonu İnebolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu İnebolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı ve kubar esrar bulundu.

Kastamonu İnebolu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı
08.01.2024 - 11:30,
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine üç şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İnebolu ilçesinde H.E., S.K. ve U.D. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı ve kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince üç şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu İnebolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu İnebolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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