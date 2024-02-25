İnegöl'de yapılan operasyonda 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İnegöl'de yapılan operasyonda 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi

İnegöl\'de yapılan operasyonda 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu taciri iki sevgili gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından elde edilen 50 bin TL de ele geçirildi.

25.02.2024 23:06
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu taciri iki sevgili gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla eve operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Zafer A. (38) ile sevgilisi Sema B. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada evin odalarında satışa hazır 1 kilogram metanfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız silah, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 50 bin TL ele geçirildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zafer A. tutuklanırken, Sema B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de yapılan operasyonda 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de yapılan operasyonda 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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