Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen göletteki bataklığa saplanan 3 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocukların kurtarılma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki suyu çekilen gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 7 ila 10 arasında değişen 3 çocuk, gölet alanında oynamaya başladı. Gölet içinde gezen 3 çocuk, bir anda bataklığa saplandı. Mahsur kalan çocuklar bağırarak çevredekilere sesini duyurdu.
Çocuklara yaklaşan vatandaşlardan bazıları tek başlarına kurtaramayınca, el ele tutunarak halat oluşturdu. Birbirlerinin elini tutan vatandaşlar, çocukları tek tek bataklıktan çekerek kurtardı.
Kurtarma anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 3 Çocuk Bataklığa Saplandı - Son Dakika
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