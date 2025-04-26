Bursa'nın İnegöl ilçesinde tasarlayarak adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile hırsızlıktan aranan kişi polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ö.(29)'yü gözaltına aldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan E.B.'yi de yakaladı.
Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Adam Öldürme ve Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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