İnegöl'de Ağaca Saplanan Keser İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Ağaca Saplanan Keser İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun sırasında ağacın dalına takılan topu indirmek için bir vatandaşın fırlattığı keser, ağacın gövdesine saplandı. Muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek için çağrılan itfaiye ekipleri, keseri ağaca çıkarak aldı.

20.06.2024 23:24
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun sırasında ağacın dalına takılan topu indirmek için bir vatandaşın fırlattığı keser, ağacın gövdesine saplandı. Muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek için çağrılan itfaiye ekipleri, keseri ağaca çıkarak aldı.

İlginç olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Çocuklar parkta oyun oynadıkları sırada top ağacın dalları üzerinde kaldı. Çocuklar ve aileleri topu bir türlü indiremedi. Yoldan geçen bir vatandaş, çocuklara yardım etmek istedi. Şahıs, aracındaki keseri ağaca fırlatarak topu indirmeye çalıştı. Ancak keser ağacın gövdesine saplandı. Vatandaşlar, keserin düşmesi ile yaşanabilecek bir tehlikenin önüne geçmek için itfaiyeden yardım istedi. Merdivenli araçla olay yerine gelen ekipler, ağaçtaki keseri ve topu alarak aşağı indirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Ağaca Saplanan Keser İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Ağaca Saplanan Keser İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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