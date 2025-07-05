İnegöl\'de Aldatma Sonrası Bıçaklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta bıçakla yaraladığı kocasını tedavi için hastaneye götüren kadın, serbest bırakıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Hanım Z. (37), iddiaya göre kendisini aldatan eşi Şafak Z.'yi (42) bacağından ve karnından yaraladı. Olaydan sonra kadın, elektrikli bisiklete bindirdiği eşini evine götürdü. Hanım Z., kanaması olan eşini, yine elektrikli bisiklet ile yaklaşık 10 kilometre ilerideki İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadın, eşinin de şikayetçi olmaması sonucu ifadenin ardından serbest bırakıldı. - BURSA