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İnegöl'de alkollü sürücü polise saldırdı, tutuklandı - Son Dakika
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İnegöl'de alkollü sürücü polise saldırdı, tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü bir sürücü, polis ekiplerine saldırdı. Sürücü, alkollü araç kullanmaktan dolayı para cezası ve ehliyetine el konuldu. Tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

İnegöl\'de alkollü sürücü polise saldırdı, tutuklandı
04.01.2024 - 17:23,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polise saldıran alkollü sürücü tutuklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler 16 BAH 161 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü Soner D. (28), polis ekiplerinin alkolmetre uygulamasını reddetti. O sırada polis ekiplerine hakaret ve küfürler eden şahıs, ekiplere de saldırdı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, sonrasında alkol metre testini kabul etti. 2.01 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yenişehir Caddesi, İnegöl, Bursa, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de alkollü sürücü polise saldırdı, tutuklandı - Son Dakika


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