İnegöl\'de Araç Yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Babasultan kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Doğukan Y. yönetimindeki 16 GA 480 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekibi çağırdı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA