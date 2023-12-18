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İnegöl'de araçta kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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İnegöl'de araçta kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baba, aracını çalışır vaziyette bırakıp ekmek almak için gittiği sırada kapılar kilitlenen araçta kalan 2 yaşındaki oğlunu kurtarmak için polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çilingirin 30 dakikalık çalışması sonucu çocuk kurtarıldı.

İnegöl\'de araçta kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
18.12.2023 - 01:41,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde araçta kilitli kalan 2 yaşındaki Aras için ekipler seferber oldu. Çocuğun kurtarılma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü baba Batuhan Dursun (29), 2 yaşındaki Aras isimli oğluyla evine gitmek üzere yola çıktı. Baba, aracını çalışır vaziyette bırakıp Uludağ Caddesi'ndeki ekmek fırınına gitti. Ekmek alıp geri döndüğü sırada aracın kapıları kilitlendi ve 2 yaşındaki oğlu araçta kilitli kaldı. Aracın kapılarını açamayan sürücü, bir türlü kapıları açamayınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araca zarar vermemek için önce çocuğu kapıları açması için yönlendirmeye çalıştılar. Baba, Aras'a "Çikolata aldım sana kapıyı aç vereyim" diyerek kilidi açmasını istedi. Çocuk ise bir türlü kapıyı açmadı. Olay yerine çilingir çağrıldı. 30 dakika süren çalışma sonucu, çilingir tarafından kapı açıldı. Babanın oğluna kavuştuğu anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Çocuk, Bursa, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de araçta kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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