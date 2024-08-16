İnegöl'de Balkondan Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Balkondan Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl\'de Balkondan Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Baba tarafından hastaneye götürülen çocuk, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

16.08.2024 13:09
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Ertuğrulgazi mahallesi Kırçiçeği sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. 5 yaşındaki Mahmu M., balkona oynamaya çıktı. Korumalıklara tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. Baba Ali M.,kanlar içinde kalan çocuğunun yardımına koştu. Oğlunu kucağına alan baba, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralı çocuk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Balkondan Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika

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