İnegöl\'de Boşanma Gerginliği: Kadın Balkondan Atlarken Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftara dakikalar kala yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki eşinin kapıyı kırarak eve girmesi üzerine panikleyen kadın, balkondan atlayarak yaralandı. Şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, yarın görülecek boşanma davası öncesinde Ali Ö. (38), eşi Ebru Ö.'nün (34) yaşadığı eve giderek barışma teklifinde bulundu. Teklifi reddeden kadın ile şahıs arasında tartışma çıktı. Öfkelenen adam, evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapının kırılmasıyla büyük korku yaşayan kadın, panikle balkona çıkarak kendini aşağı bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslaİnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli koca, polis ekiplerince gözaltına alındı. - BURSA