İnegöl\'de Çocuk İntikamı: Vuruldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan şahıs, çocuğun ailesi tarafından sokak ortasında vuruldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokakta meydana geldi. Davut Ç. (29) 14 Mayıs 2024 tarihinde Hamidiye Mahallesi Park Caddesinde 16 BIU 889 plakalı motosikletiyle seyrederken karşıdan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hamza Korkmaz'a çarparak ölümüne sebep olmuştu. Yaşanan olayın ardından ölen çocuğun ailesi ile Davut Ç. arasında husumet oluştu. İddiaya göre, ölen çocuğun ailesi, Davut Ç.'den kan parası istedi. Şahıslar arasında anlaşmazlık yaşandı. Bugün ise ölen çocuğun yakını Y. K. 16 APP 293 plakalı motosikletle, Davut Ç. (29)'ye sokakta ortasında tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, şahıs sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA