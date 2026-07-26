İnegöl\'de Çocuk Pencereden Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, apartmanın ikinci katındaki pencereden düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Günebakış Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alpaslan K. (5), ikinci kattaki dairenin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, düşmenin nasıl meydana geldiğinin araştırıldığı bildirildi.