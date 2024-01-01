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İnegöl'de çocuk tineri ateşe verdi, yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de çocuk tineri ateşe verdi, yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk, evin bahçesinde oynarken bulduğu tineri çakmakla ateşe verdi. Tinerin harlaması sonucu çocuğun elbiseleri yandı ve ailesi tarafından müdahale edildi. Yaralanan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan çocuğun durumu ise yanık ünitesinde takip ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İnegöl\'de çocuk tineri ateşe verdi, yaralandı
01.01.2024 - 11:34,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinde oynarken bulduğu tineri ateşe veren çocuk, yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki binanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Kayra K., evin bahçesinde oynamaya başladı. Kayra K., bahçede bulduğu tiner kutusunu çakmakla yaktı. O sırada tinerin harlaması sonucu, elbiseleri yanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Ailesinin müdahalesiyle söndürülen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesine yatırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de çocuk tineri ateşe verdi, yaralandı - Son Dakika


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