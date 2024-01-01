İnegöl\'de çocuk tineri ateşe verdi, yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinde oynarken bulduğu tineri ateşe veren çocuk, yaralandı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki binanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Kayra K., evin bahçesinde oynamaya başladı. Kayra K., bahçede bulduğu tiner kutusunu çakmakla yaktı. O sırada tinerin harlaması sonucu, elbiseleri yanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Ailesinin müdahalesiyle söndürülen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesine yatırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
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