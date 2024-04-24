İnegöl'de Dayı, Yeğenini Tabancayla Yaraladı - Son Dakika
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İnegöl'de Dayı, Yeğenini Tabancayla Yaraladı

İnegöl\'de Dayı, Yeğenini Tabancayla Yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi, iddia edilen üzüm bağı kesme nedeniyle yeğenini tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası polis ekipleri şüpheli dayıyı gözaltına aldı ve yaralı yeğen hastaneye kaldırıldı.

24.04.2024 21:00
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi yeğenini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun T. (58), yan yana bulunan evlerinin ortak olarak kullandıkları bahçedeki üzüm bağını kestiğini iddia ettiği yeğeni Enes Ş. (37) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli dayı elindeki tabancayla yeğenine ateş etti. 2 bacağına isabet eden 2 mermi ile yaralanan Enes Ş. yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırıp şüpheli dayıyı suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Dayı, Yeğenini Tabancayla Yaraladı - Son Dakika

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