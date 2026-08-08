İnegöl\'de Depo Yangını Paniğe Sebep Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede apartmana sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bahçesindeki depo olarak kullanılan alanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek apartmana da sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangın sonucunda depo ve apartmanda hasar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle takip etti.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.