İnegöl'de Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı - Son Dakika
İnegöl'de Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı

13.04.2026 23:27
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 36 yaşındaki kadın yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinem A. (36) yemek yapmak için kuru fasulyeleri düdüklü tencereye koyarak ocağa bıraktı. Bir süre sonra mutfağa gelen kadın, yemeği kontrol etmek için düdüklü tencerenin kapağını açmaya çalıştı. Bu sırada içeride biriken basınç nedeniyle tencere patladı. Patlama sonucu tencere içerisindeki kaynar su ve yemek Sinem A.'nın üzerine sıçradı. Acı içinde kalan kadının yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

