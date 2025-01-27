İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt yönüne giden Kadir İ.'nin (28) kullandığı 16 BBF 132 plakalı elektrikli bisiklet, aynı yöne giderken sokağa dönüş yapmak isteyen Kadir B. (26) yönetimindeki 16 AGP 419 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA