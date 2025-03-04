İnegöl\'de Fabrika Bekçisi Ölü Bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, fabrika bekçisi ölü halde bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın gece bekçiliğini yapan Yusuf Çetin (70), iddiaya göre gece saatlerinde fabrikada yürürken fenalaşarak düştü. Başını çarpan bekçi, hayatını kaybetti. Sabah 08.00 sıralarında gelen işçiler bekçinin cansız bedenini buldu.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA