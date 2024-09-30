Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, motorlu testereyle odun kesimi yaparken 2 parmağını makineye kaptırdı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal A. (28), motorlu testereyle ağaç kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elinden yaralandı. 2 parmağı kopan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından yaralı genç ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Genç Çalışırken Parlak Dikkatsizlik! - Son Dakika
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