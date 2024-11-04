İnegöl\'de genç, hurda makinesine elini kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde meydana gelen olayda, makineye hurda atan genç elini ezme makinesine kaptırdı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat N. (22), hurda ezme makinesine malzeme atarken elini makineye sıkıştırdı. Sağ elindeki 3 parmakta kırık ve ezilme meydana geldi. Genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç ilk tedavinin ardından Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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