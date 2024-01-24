İnegöl\'de Genç Tüfekle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22 yaşındaki bir genç tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Huzur Mahallesi 4. Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşlar başından tüfekle vurulmuş kanlar içinde yatan genci görüp durumu 112 Acil Servisine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Ferhat Yeşiltaş'ın (22) yanı başında bir tüfek bulundu. Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BURSA