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İnegöl girişinde gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
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İnegöl girişinde gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde, bir genç motosikletin arkasına ters oturarak elindeki tekerlekli bavulu sürükleyerek seyretti. Bu tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl girişinde gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı
29.12.2023 - 23:07,
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Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü yönetimindeki motosikletin arkasına ters oturan genç, elindeki tekerlekli bavulu yol üzerinde sürükleyerek seyretti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Ankara, İnegöl, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl girişinde gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl girişinde gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
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