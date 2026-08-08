İnegöl\'de Heimlich Manevrası ile Kurtarılan Kadın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir koltuk firmasında, boğazına şeker kaçan kadın çalışan, mesai arkadaşının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl'de faaliyet gösteren bir koltuk firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Y. isimli kadın çalışan şeker yediği sırada şekerin boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti.

Durumu fark eden kadın mesai arkadaşı, arkadaşına Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından boğazına kaçan şekeri çıkaran kadın, yeniden nefes almaya başladı.

İşyerinde kısa süreli paniğe neden olan olayda, mesai arkadaşının hızlı müdahalesi faciayı önledi.

Yaşanan nefes kesen anlar, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.