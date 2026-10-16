İnegöl'de iddiaya göre nefes borusuna tavuk eti kaçan bebek, kalp masajıyla hayata döndü - Son Dakika
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İnegöl'de iddiaya göre nefes borusuna tavuk eti kaçan bebek, kalp masajıyla hayata döndü

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İnegöl\'de iddiaya göre nefes borusuna tavuk eti kaçan bebek, kalp masajıyla hayata döndü
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İnegöl'de iddiaya göre nefes borusuna tavuk eti kaçan 1 yaşındaki bebeğin kalbi durdu, hastanede sedye üzerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndü. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan bebek, ileri tetkik ve tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna tavuk eti kaçan 1 yaşındaki bebek ölümden döndü. Kalbi duran bebeğe hastanede görevli çocuk doktorları sedye üzerinde kalp masajı yaparak müdahale etti. Doktorların zamanla yarıştığı o müdahale takdir toplarken, bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Ekin Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından yemek yedirilen 1 yaşındaki Alper A.'nın nefes borusuna tavuk eti kaçtı. Nefes alamayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sedye üzerinde kalp masajı yaptılar

Hastanede yapılan müdahale sırasında kalbi duran bebeğe, görevli çocuk doktorları tarafından acil müdahalede bulunuldu. Doktorlar, bebeği sedye üzerinde acil müdahale odasına götürdükleri sırada kalp masajı yaparak hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yeniden nefes almaya başlayan bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Hastanede tedavi altına alınan 1 yaşındaki Alper A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Doktorların kritik müdahalesi ise takdir topladı.

Kaynak: İHA
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