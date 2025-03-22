İnegöl\'de İndirim Mağazası İzdihama Neden Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde indirim mağazasının açılışında ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. İzdiham yaşanırken vatandaşlar birbirini ezdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her şeyin 100 TL'ye satıldığı indirim mağazası açıldı. Açılan mağazada vatandaşlar ürünleri alabilmek için Alanyurt yolundaki iş yerinin önünde saatlerce beklediler. Yüzlerce vatandaş, kapıların açılması ile birlikte birbirlerini ittirerek içeri girmeye çalıştılar. Kapıların açılmasıyla birlikte izdiham yaşanırken vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi. - BURSA