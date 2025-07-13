İnegöl\'de İnşaatta Düşme: Sahibi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. katından düşen apartman sahibi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Mahmut K.(59), yapımı devam eden 3 katlı apartman inşaatındaki çalışmalarını incelemek için gitti. İskelede inceleme yapan adam, bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan şahıs, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA