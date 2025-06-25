İnegöl\'de İnşaatta İşçi Düşerek Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatının 2. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. İşçi Abdullah K.(56) inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Sol bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklarını sayıkladı

Yaralı işçinin, "Allahım çocuklarım evde" diyerek çocuklarını sayıklaması dikkat çekti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA