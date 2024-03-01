İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 30 Suriyeli Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 30 Suriyeli Yakalandı

İnegöl\'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 30 Suriyeli Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi takibe alarak bir apartmana girdiklerini tespit etti. Yapılan baskında, ülkeye kaçak yollarla gelen 30 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.

01.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 30 şahsı saklandıkları apartmanın dairesinde yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve bekçiler, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. 2 şahsın bir apartmana girdiğini gören ekipler, yaptıkları incelemelerde Suriye uyruklu kişilerin bir dairede kaldığını tespit etti. Apartmana baskın düzenleyen ekipler, ülkeye kaçak yollarla gelen 30 Suriye uyruklu şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 30 Suriyeli Yakalandı - Son Dakika
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