İnegöl\'de kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yönetimindeki kamyonet, park halindeki araca ardından ise ağaca çarptı. Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü Yusuf Yılmaz(65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf Yılmaz (65) yönetimindeki 16 Y 8661 plakalı kamyonetin iddiaya göre, sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki 16 Y 9626 plakalı otomobile, ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücü, araçta sıkıştı.

Kaza yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarılan sürücü, Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA