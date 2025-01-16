Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında kamyonun kasasından düşen şoför yaralandı.
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında meydana geldi. Şoför Ferdi Y. (36) kamyonun kasasından ürün indirirken dengesini kaybederek kafa üstü düştü. Yaralanan şoför olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Kamyon Şoförü Kaza Geçirdi - Son Dakika
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