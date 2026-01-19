Oylat Kaplıcaları\'nda 20 araç yolda mahsur kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bugün aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolu ulaşıma kapandı. 20 araç yolda mahsur kaldı.
İnegöl merkez ile kırsal mahallelerinde bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla gece de devam ederken, Oylat Kaplıcaları'na giden tatilciler, dönüş yolunda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kış lastiği bulunmayan araçlarla bölgeye gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.